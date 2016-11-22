Убившую девочку няню попросили отправить на лечение

Гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которая убила 4-летнюю девочку в Москве, могут вместо колонии отправить на лечение в психиатрическую больницу. С соответствующей просьбой обратился прокурор к суду. Адвокат обвиняемой поддержал эту инициативу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда.

«Прокурор в ходе сегодняшнего заседания попросила суд отправить Бобокулову в психиатрический стационар на лечение и освободить от уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе.

Хорошевский районный суд вынесет решение по делу Бобокуловой 24 ноября.

Подсудимая являлась няней ребенка-инвалида. Воспользовавшись моментом, когда осталась наедине с девочкой, она убила ее, подожгла квартиру и скрылась с места преступления.

Бобокулова была задержана в тот же день. Она обвиняется по ч. 2 ст. 105 (Убийство малолетнего) и по ч. 2 ст. 167 (Умышленное уничтожение и повреждение имущества) УК РФ.

Согласно комплексной психолого-психиатрической экспертизе, гражданка Узбекистана страдает хроническим психическим расстройством. Она признала свою вину.