Кремль анонсировал меры против экспансии НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва может принимать на своей территории меры ля того, чтобы обезопасить страну от угрозы войск НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия делает все, что необходимо, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии в сторону ее границ со стороны НАТО. НАТО действительно является агрессивным блоком, поэтому Россия делает все, что необходимо для этого. И в данном случае, конечно, Россия обладает всеми суверенными правами принимать необходимые меры на всей территории Российской Федерации», — отметил он.

Так Песков прокомментировал публикации западных медиа, посвященные размещение Россией новых ракетных комплексов в Калининграде в ответ на расширение НАТО в Восточной Европе. Однако пресс-секретарь так и не ответил на вопрос о том, действительно ли новые комплексы появились в регионе.

Отметим, днем ранее президент Владимир Путин допустил нанесение Россией ракетных ударов по объектам НАТО. Его слова прозвучали в фильме Оливера Стоуна «Украина в огне».