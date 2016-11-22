В парламенте Черногории договорились о новом правительстве

В Скупщине (парламенте) Черногории достигнута договоренность о формировании большинства с Демократической партией социалистов (ДПС) премьера Мило Джукановича, сообщает RTCG.

К договоренности удалось прийти после того, как Бошняцкая (славян-мусульман) партия Черногории определилась с местами в новом кабинете министров и согласилась на сотрудничество с ДПС.

По результатам прошедших в республике 16 октября парламентских выборов ДПС получила 36 мандатов из 81. Поддерживающие Джукановича Партия албанского нацменьшинства, Хорватская гражданская инициатива (ХГИ), «Социал-демократы» после выборов заявили о желании сформировать с ним новое правительство со своими четырьмя мандатами. Однако для формирования парламентского большинства ДПС не хватало двух мандатов Бошняцкой партии, которая, с другой стороны, получила предложение о создании правительства с оппозицией, включая пост премьера для своего представителя.

Отмечается, что созданию коалиции с ДПС встретило определенный отпор внутри Бошняцкой партии. В прошлом созыве Скупщины бошняки имели три депутатских места, которые обеспечили нацменьшинству посты вице-премьера и зампредседателя законодательного собрания страны. В этот раз Бошняцкая партия имеет шанс занять больше кресел в правительстве Черногории, чем получила мандатов от избирателей.

9 ноября президент Черногории Филип Вуянович предложил заместителю председателя ДПС Душко Марковичу сформировать новое правительство. После согласия всех партий нацменьшинств и «Социал-демократов» войти в коалицию с ДПС парламент рассмотрит кандидатуру Марковича премьера страны.

С 1991 года этот пост занимал Мило Джуканович. С 1997 по 2002 годы он уступил место нынешнему президенту республики Филипу Вуяновичу, а сам встал во главе государства.