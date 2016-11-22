Песков отказался комментировать обмен похищенных СБУ военных РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил не комментировать информацию о возможном обмене похищенных Службой безопасности Украины российских военных, передает ТАСС.

«Пока я не могу ответить на этот вопрос. Делается все, что должно делаться в подобной ситуации. Они граждане Российской Федерации. И в данном случае главное это», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, являются ли задержанные СБУ россияне военными Украины или служащими РФ.

Песков выразил солидарность с позицией главы МИДа России Сергея Лаврова.

«Было уже заявление Лаврова, что здесь добавлять, он полностью изложил российскую позицию», — заверил пресс-секретарь лидера РФ.

Лавров заявил ранее, что незаконное задержание двух военнослужащих — это провокация. Он утверждал, что на Украине в настоящее время против них пытаются сфабриковать дело.

Минобороны РФ сообщило, что СБУ похитила в Крыму Максима Одинцова и Александра Баранова и вывезла их на территорию Николаевской области Украины.

СБУ сообщает, что военные прежде служили в армии Украины. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту дезертирства.