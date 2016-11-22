В Кремле отказались говорить о возможном преемнике Улюкаева

В Кремле пока не готовы говорить о назначении преемника Алексея Улюкаева на посту министра экономического развития, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналистов, готовы ли в Кремле говорить о назначении нового министра экономического развития, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Нет».

Во вторник газета «Коммерсантъ» сообщила, что кандидатуры на должность главы Минэкономразвития (МЭР) обсуждались еще в сентябре 2016 года — до задержания и отставки главы ведомства Алексея Улюкаева. По данным издания, в списке на пост главы министерства оказались помощник российского президента Андрей Белоусов, первый зампред Банка России Ксения Юдаева и первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов. При этом, как отмечает «Коммерсант», все кандидаты рассматривают пост как сокращение своих возможностей и понижение.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что на должность министра экономического развития сейчас претендуют минимум три-четыре кандидата, и выразил надежду, что главу МЭР назначат уже скоро.