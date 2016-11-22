Минобороны объяснило переброску «Искандеров» в Калининград «солдатами-неевропейцами»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что решение о переброске систем С-400 и комплексов «Искандер» в Калининградскую область принято из-за угрозы безопасности страны. Его слова приводит ТАСС.

«Настоящую угрозу безопасности сегодня представляет не Россия, а насыщение Европы вооружением и военнослужащими далеко не европейского происхождения», — пояснил Конашенков.

В Минобороны напомнили, что регион является неотъемлемой частью России, поэтому ведомство советует «оставить при себе» все претензии и пожелания о том «где, когда, чем и как» российская сторона будет обеспечивать свою безопасность.

Ранее в Кремле отказались подробно комментировать переброску комплексов в Калининград, отметив лишь, что эти действия направлены против экспансии НАТО.