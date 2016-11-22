Вице-мэр Волгограда уволился из-за петиции родителей оскорбленных им детей

Вице-мэр Волгограда по вопросам культуры и социальной политики Анатолий Омельченко уволился по собственному желанию. Как сообщил РИА Новости представитель городской администрации, его уход стал следствием требований родителей юных танцоров, которых он оскорбил.

«По собственному желанию Анатолий Омельченко покинул пост заместителя главы администрации в понедельник. Отставка была принята, идет оформление документов. Проверка, которая была начата по запросу депутата, еще продолжается, просто Анатолий Викторович принял такое решение для себя», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, посещая волгоградскую ДЮСШ № 22 «Мечта», Омельченко назвал воспитанников школы «однополыми, крутящими попой, существами», и заявил, что «так и до гомосексуализма недалеко».

Петиция родителей юных танцоров с просьбой уволить чиновника набрала около 4,4 тысяч подписей. На сайте уже появился комментарий родителей ДЮСШ № 22: «Ушел, не прощаясь, извинений не последовало, как и признания вины. Может, мы и "визжащие тетки", как назвал нас в своем последнем интервью господин Омельченко, но правда на нашей стороне, и он это знает! Спасибо всем, кто подписал петицию в нашем городе, в нашей стране и далеко за ее пределами!».