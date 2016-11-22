ОЗХО согласилась принять от Москвы пробы примененного боевиками в Сирии химоружия

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) готова принять от России пробы химоружия, примененного боевиками в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.

«ОЗХО недавно получила предложение от российских властей предоставить пробы и другие материалы, связанные с возможным применение химических веществ в качестве оружия в Алеппо. Эти пробы и другие материалы могут быть полезны для продолжающейся работы Миссии ОЗХО по установлению фактов», — говорится в документе.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва задумалась об отправке в офис ОЗХО в Гааге образцов отравляющих веществ, которые применяют боевики в Алеппо, для проведения анализа. По словам Лаврова, российские специалисты узнали, что в Восточном Алеппо боевики применяют снаряды, которые оснащены отравляющими веществами. Представители России собрали пробы и попросили ОЗХО приехать в район для проверки.

«К сожалению, видимо, под сильнейшим давлением наших западных коллег руководство этой технической организации выполнить такую элементарную функцию отказалось, ссылаясь на соображения безопасности. Сирийское правительство и мы ее гарантировали», — сказал Лавров, его слова цитирует «Интерфакс». После этого Москва решила самостоятельно доставить пробы в Гаагу. «Мы, насколько я знаю от своих коллег в министерстве обороны, сейчас прорабатываем возможность доставить туда, в Организацию по запрещению химического оружия, эти собранные пробы. Наверное, будет трудно отвертеться от их анализа», — сказал Лавров.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики в Алеппо используют химическое оружие. Идентификация фрагментов мин, грунта из воронок и других образцов подтвердила, что среди поражающих веществ были хлор и белый фосфор.