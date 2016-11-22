Пентагон запустил две программы по борьбе с хакерами

Американское оборонное ведомство сообщило о начале реализации двух программ, направленных на обеспечение кибербезопасности, говорится в пресс-релизе Пентагона.

Одна из этих программ нацелена на поиск уязвимостей в компьютерных системах министерства обороны США — особенно в тех сферах, где они связаны с внешними компьютерными системами.

Эта программа, как утверждают в Пентагоне, станет первой в своем роде. Глава министерства Эштон Картер пояснил, что она работает по принципу «увидел что-то — сообщи».

Вторая реализуемая Пентагоном программа — Hack the Army («Взломай армию») — призвана обеспечить безопасность работы сайтов, занимающихся рекрутингом новобранцев.

Напомним, летом американское оборонное ведомство выплатило хакерам около 15 тысяч долларов в рамках проекта «Взломай Пентагон».