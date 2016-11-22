В Кремле предложили сотрудникам АП самим определиться с корпоративом

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, что сотрудники администрации президента РФ сами решат вопрос о проведении новогоднего корпоратива, передает агентство РИА Новости.

«Мне неизвестно о каких-то новогодних корпоративах, которые планируются в администрации, мини-коллективы сами самостоятельно организовывают какие-то новогодние вечера, но это личное дело каждого сотрудника», — пояснил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли решение не проводить новогодний корпоратив. Такое решение принял спикер ГД Вячеслав Володин. Депутаты его поддержали.

В 2015 году новогодний корпоратив в Госдуме прошел 19 декабря.