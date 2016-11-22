Захватчика отделения «Сити-банка» обвинили в терроризме

Предпринимателю Араму Петросяну предъявлено обвинение в терроризме по делу о захвате заложников в московском отделении «Сити-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова следователя на заседании Пресненского суда Москвы.

«Петросяну предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ (терроризм), в ближайшее время это дело будет объединено с обвинением по ст. 206 УК РФ (захват заложников)», — заявил следователь.

Суд продлил срок ареста Петросяна на три месяца. Об этом сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил моему подзащитному срок содержания под стражей до 24 февраля 2017 года», — отметил защитник.

Напомним, что 24 августа обвиняемый захватил четырех заложников в столичном отделении «Сити-банка». После успешных переговоров с сотрудниками правоохранительных органов он отпустил заложников и сдался. Позднее Петросян полностью признал свою вину и рассказал, что пытался таким образом привлечь внимание к проблеме своего банкротства.