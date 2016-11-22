Лавров назвал провокацией вывоз на Украину контрактников из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает провокацией вывоз двух российских контрактников на Украину, передает агентство РИА Новости.

В Минобороны России сообщили о задержании сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) контрактников из РФ Максима Одинцова и Александра Баранова 21 ноября. По информации ведомства, СБУ незаконно задержала российских граждан как только они покинули территорию РФ. Задержанных вывезли в Николаевскую область Украины.

Минобороны считает, что против россиян пытаются сфабриковать дело на Украине. Российская сторона потребовала вернуть Одинцова и Баранова.

«На пункт пропуска "Джанкой" сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в ВУЗах Украины», — сообщил агентству представитель Черноморского флота.

В СБУ заявили, что Одинцов и Баранов прежде служили в армии Украины. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту дезертирства.