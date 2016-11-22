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22 ноября 2016, 14:07
биология генетика растения

Прочитан геном древнего дерева гинкго

Pixabay

Международная группа исследователей объявила о завершении работы по расшифровке генома дерева гинкго (Ginkgo biloba).

Гинкго часто называют живым ископаемым. Сейчас вид гинкго двулопастной (Ginkgo biloba) – единственный представитель некогда обширной группы растений, возникшей в конце пермского периода, более 250 миллионов лет назад. В течение мезозойской эры представители класса гинкговых были широко распространены. В некоторых отложениях умеренного пояса Сибири мелового и юрского периодов видно, что осенью земля была покрыта сплошным слоем листьев гинкго. Ботаники предполагают, что гинкговые были родственниками ранних хвойных растений, а происходят они от древних семенных папоротников.

В современном мире гинкго двулопастной в дикой природе встречается только двух небольших участков в провинции Чжэцзян на востоке Китая, в заповеднике Тяньмушань. Генетические исследования показывают, что эти деревья были высажены в Чжэцзяне искусственно около тысячи лет назад, и происходят из разных популяций. Подозревают, что это сделали буддийские монахи.

Гинкго обладает рядом интересных свойств. Дерево выделяет вещества, которые отпугивают насекомых, питающихся древесиной или листьями, а также дают устойчивость к грибковым и бактериальным инфекциям. При этом дерево вырабатывает как вещества, которые отпугивают насекомых-вредителей, так и вещества, привлекающие естественных врагов этих вредителей – хищных насекомых. Исследователи теперь имеют возможность идентифицировать механизмы, отвечающие за эти способности гинкго.

Геном гинкго огромен, в нем 10,6 миллиарда пар оснований. Для сравнения в геноме человека всего 3,1 миллиарда пар. Уже опеределены 41840 генов гинкго. Результаты анализа генома опубликованы в журнале GigaScience.

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