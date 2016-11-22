Великая долина Меркурия превосходит Большой каньон в Аризоне

В пресс-релизе Американского геофизического союза сообщается, что на поверхности Меркурия обнаружена так называемая Великая долина – обширная вытянутая впадина, размерами превосходящая знаменитый Большой каньон в Аризоне и Восточно-Африканскую рифтовую долину.

Великая долина Меркурия была найдена во время анализа данных, присланных космическим аппаратом NASA MESSENGER, который исследовал планету с марта 2011 по апрель 2015 года. Длина долины около 960 километров, ширина до 400 километров, глубина до 3,2 километров. Открытие совершили старший научный сотрудник Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского институтаТом Уоттерс (Tom Watters) и его коллеги. Их исследование опубликовал научный журнал Geophysical Research Letters.

По словам Уоттерса, в отличие от Большого каньона, проделанного текущей водой, и Восточно-Африканской рифтовой долины, возникшей на границе двух тектонических плит, Великая долина Меркурия появилась в результате других процессов. Поверхность планеты образована единой тектонической плитой, но, поскольку ядро Меркурия остывает и планета сжимается, в его литосфере возникают напряжения, которые приводят к разломам, в частность – к появлению Великой долины. Следы этого – два огромных сбросовых уступа, ограничивающих долину. Они получили названия Enterprise Rupes и Belgica Rupes.

Чуть больше месяца назад Уоттерс и его коллеги сообщили, что на Меркурии обнаружены признаки тектонической активности, что стало большой неожиданностью для планетологов. Ранее исследователи считали, ядро ​​Меркурия остыло очень давно, и планета уже несколько миллиардов лет представляет собой неподвижный кусок камня.