Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 ноября 2016, вторник, 17:59
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
22 ноября 2016, 15:48
Меркурий планетология

Великая долина Меркурия превосходит Большой каньон в Аризоне

Великая долина (отмечена синим)
Великая долина (отмечена синим)
NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington/DLR/Smithsonian Institution

В пресс-релизе Американского геофизического союза сообщается, что на поверхности Меркурия обнаружена так называемая Великая долина – обширная вытянутая впадина, размерами превосходящая знаменитый Большой каньон в Аризоне и Восточно-Африканскую рифтовую долину.

Великая долина Меркурия была найдена во время анализа данных, присланных космическим аппаратом NASA MESSENGER, который исследовал планету с марта 2011 по апрель 2015 года. Длина долины около 960 километров, ширина до 400 километров, глубина до 3,2 километров. Открытие совершили старший научный сотрудник Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского институтаТом Уоттерс (Tom Watters) и его коллеги. Их исследование опубликовал научный журнал Geophysical Research Letters.

По словам Уоттерса, в отличие от Большого каньона, проделанного текущей водой, и Восточно-Африканской рифтовой долины, возникшей на границе двух тектонических плит, Великая долина Меркурия появилась в результате других процессов. Поверхность планеты образована единой тектонической плитой, но, поскольку ядро Меркурия остывает и планета сжимается, в его литосфере возникают напряжения, которые приводят к разломам, в частность – к появлению Великой долины. Следы этого – два огромных сбросовых уступа, ограничивающих долину. Они получили названия Enterprise Rupes и Belgica Rupes.

Чуть больше месяца назад Уоттерс и его коллеги сообщили, что на Меркурии обнаружены признаки тектонической активности, что стало большой неожиданностью для планетологов. Ранее исследователи считали, ядро ​​Меркурия остыло очень давно, и планета уже несколько миллиардов лет представляет собой неподвижный кусок камня.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.