Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной денежной выплате пенсионерам в январе 2017 года. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Денежные средства получат пенсионеры, постоянно проживающие на территории России и получающие пенсию из Пенсионного фонда РФ (ПФР). Единовременная выплата также распространяется на военных пенсионеров.

Напомним, что такая выплата пройдет вместо дополнительной индексации пенсий, которая должна была произойти во втором полугодии 2016 года.