Путин рассказал о создании «Роснано» на деньги от продажи активов ЮКОСа

Президент России Владимир Путин на «Форуме действий» ОНФ рассказал, на какие проекты пошли деньги от продажи активов ЮКОСа. Об этом пишет РИА Новости.

«Постройка мостов, которые строили еще в советское время, начиная с 80-х годов, и они не были достроены, были брошены, мосты через крупнейшие наши реки, и расселение аварийного жилья. Вот туда были направлены деньги. И еще частично на создание компании "Роснано», — пояснил президент, предположив, что те, кто выехал из аварийного жилья, никогда не скажут, что эта программа имела какой-то дискредитационный элемент. По словам Путина, на эту программу было выделено около 200 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что при создании госкорпорации «Роснано» в 2007 году в ее уставной капитал из федерального бюджета было направлено 130 млрд рублей.