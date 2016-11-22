На Украине арестованы задержанные на границе с Крымом российские военные

Центральный районный суд украинского города Николаев арестовал российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, которые были задержаны 20 ноября на границе Крыма и Херсонской области, сообщает «Громадське».

Александру Баранову назначен залог в 350 тысяч гривен, Одинцову — в 250 тысяч гривен. При этом Служба безопасности Украины (СБУ) намерена оспорить возможность освобождения арестованных под залог.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вывоз двух российских контрактников на Украину является провокацией.

В Минобороны России сообщили о задержании сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) контрактников из РФ Максима Одинцова и Александра Баранова 21 ноября. По информации ведомства, СБУ незаконно задержала российских граждан как только они покинули территорию РФ. Задержанных вывезли в Николаевскую область. В Минобороны считают, что против россиян пытаются сфабриковать дело на Украине.

На Украине считают, что задержанные являются дезертирами из украинской армии и незаконно перешли границу. В их отношении возбуждены дела о дезертирстве и государственной измене.