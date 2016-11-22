СМИ узнали о предложении не вводить НДС для иностранных интернет-ритейлеров

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) предложила вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу вместо НДС вернуть в Россию практику налога с продаж размером 8-10%. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на копию письма организации.

Президент ассоциации Александр Иванов предупредил Дворковича о негативных последствиях введения НДС на международных торговых площадках (eBay, DPD, Pony Express, PickPoint, Hermes, Boxberry). По его мнению, введение НДС для большинства международных интернет-магазинов сделает российский рынок неинтересным, что приведет к снижению доли России в глобальной интернет-торговле.

«Так уже произошло в Бразилии, откуда ушли мировые игроки, в том числе Alibaba и eBay», — сказано в письме.

Поэтому НАДТ предлагает ввести для онлайн-ритейлеров налог 8-10% как в Японии или Австралии, а. кроме того, порог беспошлинного ввоза установить на уровне 200 евро за отдельную посылку, а не тысячу рублей в месяц.

Свое несогласие уже высказала российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), считающая НДС-регистрацию главным и единственным методом здоровой конкуренции. Помимо этого, уплата иностранными ритейлерами НДС позволит казне получить дополнительно около 300 млрд рублей в первые же три года, отметили в АКИТ.

Напомним, 5 октября Минфин заявил о необходимости обложения НДС всех иностранных интернет-ритейлеров с 2018 или 2019 года.