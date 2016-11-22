Вашингтон ввел санкции против трех главарей «Исламского государства»

Американские власти ввели санкции против трех лидеров запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Речь идет об Абдулле Ахмеде аль-Мешедани, Басиле Хассане и Абделиле Химиче. Первый занимается переправкой и размещением иностранных боевиков в отрядах ИГ, включая смертников, а также является советником главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Басил Хассан обвиняется в убийстве датского журналиста Ларса Хедегаарда, совершенном в 2013 году. Террорист был задержан в Турции в 2014 году, но впоследствии был обменен на 49 заложников, удерживаемых ИГ, после чего уехал в Сирию.

Химич, известный как Абу Сулейман аль-Фаранси, руководит «внешними операциями» ИГ, а в 2015 году создал так называемый батальон «Тарик ибн Зияд» — террористическую сеть на европейской территории, которая одно время включала в себя до 300 человек. Не исключено, что аль-Фаранси причастен к терактам в Париже в ноябре 2015 года и ко взрывам в Брюсселе в марте этого года.