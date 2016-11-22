Путин признался в робости после торжественного объявления на форуме ОНФ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Форума действий! Общественного народного фронта (ОНФ) заявил, что оробел после чрезвычайно громкого объявления о его выступлении. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Так объявляют торжественно, что даже сам бояться начинаю, робею», — пошутил Путин.

Президент РФ сообщил собравшимся, что по итогам работы ОНФ были скорректированы различные программы и финансовые расходы, что позволило сэкономить 227 млрд рублей. Путин также напомнил, что следующий год объявлен как Год экологии, и это направление является немаловажным в политике государства.

«Форум действий» проходит в зале 75-го павильона ВДНХ. На него собрались сопредседатели штабов и руководители исполкомов региональных отделений ОНФ, эксперты, активисты и народны контролеры. Будут обсуждаться планы на 2017-2018 годы и изменения в уставе организации.

Работа форума проходит по семи тематическим направлениям: «Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость», «Общество и власть», «Образование и культура», «Качество повседневной жизни», «Экология и защита леса», «За честные закупки».