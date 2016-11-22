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22 ноября 2016, 00:26
Дональд Трамп США ЦРУ Эдвард Сноуден

Сноуден призвал не переоценивать Трампа

Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
кадр YouTube

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдвард Сноуден заявил, что не следует переоценивать значимость избранного американского лидера Дональда Трампа, передает Reuters.

По его словам, «Дональд Трамп — просто президент. Да, это важная должность. Но он один из многих».

При этом Сноуден выразил беспокойство относительно нового главы ЦРУ, который, как ему кажется, может использовать его в качестве показательного примера — чтобы «доказать необходимость наказывать диссидентов».

«Если меня собьет автобус или дрон или я выпаду из вертолета, это не так много значит, потому что я уверен в том, что уже сделал», — заверил Сноуден.

Ранее он прокомментировал вероятность своей экстрадиции в США в случае, если президент РФ Владимир Путин и его будущий коллега из Белого дома заключат соответствующую сделку. По словам Сноудена, верить в такую возможность было бы «сумасшествием» — однако он, как сам признается, опасается подобной перспективы.

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