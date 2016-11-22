Госпредставителей в госкомпаниях будут штрафовать за плохую работу

Представители государства в советах директоров и наблюдательных советах компаний и корпораций с госучастием будут нести материальную ответственность за плохое исполнение своих обязанностей, пишет во вторник газета «Известия».

По данным издания, соответствующие поправки в КоАП разрабатывает Минэкономразвития по поручению правительства. Необходимость данной меры в ведомстве объяснили тем, что в российском законодательстве такая ответственность до сих пор отсутствует.

Собеседники «Известий» также отметили, что поручение правительства о разработке поправок в КоАП является ответом на два случая, когда представители государства, которые должны были голосовать по директиве, голосовали иначе.

Согласно предложениям, нарушением будет считаться даже отсутствие на голосовании. За первый проступок представителей государства оштрафуют на 5 тысяч рублей, при повторном нарушении предусмотрены санкции в виде 15 тысяч или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В конце сентября Минэкономразвития предложило разрешить министерствам и Росимуществу менять руководство в компаниях с государственным участием в случае «выявления негативной финансово-экономической ситуации».