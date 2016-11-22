Мировой экспорт швейцарских часов снизился до семилетнего минимума

Федерация швейцарской часовой промышленности зафиксировала в октябре снижение спроса на часы на 16% до 1,68 млрд швейцарских франков. Причем, этот процесс затронул почти все основные рынки сбыта, сообщает «Интерфакс».

В частности, на 20% снизился спрос на швейцарские часы на крупнейшем рынке сбыта в Гонконге. Агентство отмечает, что в сентябре спрос уже уменьшался на 40%.

Кроме того, на 17% сократились поставки в США. Тем не менее, зафиксирован рост спроса в Великобритании (на 9%) и в Китае (2,8%).

По данным швейцарской таможни, объем экспорта в реальном выражении в октябре 2016 года снизился на 4,7% по сравнению с сентябрем. По сравнению с предыдущим месяцем, импорт вырос на 2,8%. В годовом выражении экспорт упал на 10,4%, а импорт — на 1%.

В октябре профицит торгового баланса Швейцарии сократился до 2,68 млрд швейцарских франков по сравнению с 4,33 млрд в сентябре.