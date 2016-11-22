Демократы-выборщики призвали республиканцев голосовать против Трампа

Как минимум шестеро выборщиков-демократов призвали своих коллег-республиканцев не голосовать 19 декабря за избранного президента США Дональда Трампа. Как отмечает издание Politico, их целью является не столько одиозный миллиардер, сколько сам институт выборщиков в США.

Издание сообщает, что бывшие сторонники Берни Сандерса из штатов Вашингтон и Колорадо понимают, что не смогут перетянуть на свою сторону 37 республиканцев.

«Я надеюсь, что побочным эффектом будет серьезное рассмотрение целесообразности сохранения института выборщиков», — рассказал выборщик-демократ из Колорадо Майкл Бака.

«Если хотя бы 10 трамповских выборщиков проголосуют не за него... Тогда да, думаю, люди обратят на это внимание. Столько нечестных выборщиков никогда не было», — рассказал изданию профессор-политолог техасского университета A&M Джордж Эдвардс III.

Демократы-выборщики из антитрамповской коалиции убеждены, что даже в случае поражения их усилия смогут подорвать доверие к выборщикам. Группа даже рассматривает возможность поощрения демократических избирателей выступить против Хиллари Клинтон. Основная идея заключается в том, чтобы массовый протест избирателей может дать толчок к изменению в коллегии выборщиков.

«Если это произойдет, споры и неопределенность неминуемо вызовут политическую бурю в США, и огромное количество людей — я надеюсь — захочет пересмотреть концепцию выборщиков», — заявил изданию политик, который захотел остаться неназванным.

Еще один участник антитрамповской коалиции заявил, что даже если Трамп выиграет 19 декабря, небольшое число республиканских выборщиков, отказавшееся за него голосовать, заставит задуматься о возвращении к оригинальной концепции выборов.

Как известно, уже 228 лет в США жители страны сначала голосуют за выборщиков, которые позже избирают президента. Такая система была создана для того, чтобы на выборах были учтены голоса жителей всех штатов, а не только самых густонаселенных.