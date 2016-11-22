22 ноября 2016, 23:45
Глава Минтруда пообещал не проводить корпоратив за госсчет
Глава российского министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заверил, что новогодние корпоративы в его ведомстве не будут проводиться за государственный счет, передает ТАСС.
По словам министра, он со своими заместителями и директорами департаментов может «скинуться и сходить куда-нибудь» — если у них возникнет такое настроение и желание.
Топилин отметил, что в настоящее время у бюджетных организаций нет возможности тратить государственные средства на проведение корпоративов.
Кроме того, напомнил глава Минтруда своим коллегам-чиновникам, в России утвержден особый порядок получения подарков госслужащими — и его следует соблюдать неукоснительно, в том числе и на Новый год.
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