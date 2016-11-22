Трамп озвучил план на первые сто дней президентства

Избранный президент США Дональд Трамп записал видеообращение, в котором подтвердил, что в первый же день на посту главы государства намерен добиться выхода страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

В своем вступлении он заявил, что переходная команда, куда входят «настоящие патриоты», занимается реализацией главного слогана его предвыборной программы — сделать Америку снова великой.

«Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства — потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку»,— приводит выдержку из его видеообращения РИА Новости.

После своей инаугурации 20 января 2017 года Дональд Трамп также намерен отменить ограничения на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения, что, по его словам, «создаст миллионы высокооплачиваемых рабочих мест». Кроме того, избранный президент поручит Пентагону разработать план по защите жизненно важной инфраструктуры страны от кибератак, а также потребует от надзорных ведомств расследования всех визовых нарушений со стороны мигрантов.