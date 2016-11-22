СМИ рассказали о стоимости защиты Трампа и его семьи

Из бюджета Нью-Йорка тратится около 1 млн долларов в день на защиту избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и членов его семьи, передает CNN со ссылкой на источники.

В эту стоимость входит охрана супруги Меланьи и их 10-летнего сына Баррона, а также охрана сотрудниками полиции США взрослых детей Трампа и его внуков. Все они также проживают в Нью-Йорке.

Меланья и Баррон продолжат жить в Trump Tower на Манхэттене минимум до окончания учебного года.

По причине того, что Трамп с семьей живет в самом густонаселенном районе крупнейшего города страны, расходы на защиту нового главы обходятся особенно дорого.

Напомним, что инаугурация нового президента США состоится 20 января 2017 года. Трамп обещал работать главой государства за символическую плату в 1 доллар.