Украина задержала экс-главу банка «Траст» по запросу РФ

Бывший глава совета директоров ОАО «Национальный банк "Траст"» Илья Юров был задержан в международном аэропорту Киева — Борисполе, передает «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

По его словам, Юрова задержали 20 ноября по поручению Интерпола, после чего он был передан МВД Украины. Запрос на задержание Юрова в Интерпол подавала Россия.

Экс-глава «Траста» прибыл в Киев из Лондона по личным делам, предъявив на пограничном контроле паспорт гржданина Кипра. В настоящее время его содержат в СИЗО в украинском городе Белая Церковь (Киевской области). Ожидается, что процедура экстрадиции, включая оформление необходимых документов, займет около месяца — однако может продлиться и до полугода.

В банке «Траст» в конце 2014 года введена процедура финансового оздоровления, согласно которой он до 2020 года будет интегрирован в состав банковского бизнеса «Открытие Холдинг».