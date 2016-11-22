Путин исключил Улюкаева из президентского совета

Президент России Владимир Путин распорядился исключить бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева из состава рабочей группы экономического совета при президенте. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Путин также исключил Улюкаева из состава комиссий по структурированию системы управления ракетно-космической отраслью и по вопросам строительства космодрома Восточный.

Кроме того, экс-министр выведен из рабочей группы экономического совета при президенте Российской Федерации по развитию инфраструктурных проектов в сфере транспорта.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания.

Напомним, 15 ноября СКР возбудил уголовное дело в отношении Алексея Улюкаева по подозрению в получении взятки размером 2 млн долларов. В тот же день российский президент отрешил его от должности в связи с утратой доверия.

Суд решил оставить Улюкаева под домашним арестом до 15 января 2017 года.