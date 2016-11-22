Суд во второй раз арестовал бывшего ведущего программы «Суд идет»

Басманный суд Москвы принял решение об аресте адвоката, бывшего ведущего программы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) по обвинению в мошенничестве, передает РИА Новости.

Резнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 декабря.

Четыре года назад он уже был осужден за аналогичное преступление. В 2011 году его приговорили к двум годам колонии. Орешников обманным путем получил от бизнесмена 20,5 миллиона рублей за помощь в уклонении от уголовного преследования. Не оказав обещанной помощи, он присвоил деньги себе. Выйдя на свободу, он сменил фамилию на Резник. Также выяснилось, что Орешников никогда не имел юридического образования и предъявлял поддельный диплом.

Уже под новой фамилией мошенник получил 4,6 млн рублей от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. За эти деньги адвокат (к тому времени уже лишенный адвокатского статуса) обещал через знакомых в правоохранительных органах организовать предпринимателю изменение меры пресечения и получение условного срока. Однако помогать бизнесмену он также не собирался и присвоил его деньги.

После этого Орешников-Резник находился в розыске у правоохранительных органов, но задержать его не удавалось, так как экс-адвокат имеет двойное гражданство – России и Израиля – и большую часть времени проводит за границей.

В ноябре он тайно прибыл в Москву инкогнито по израильскому паспорту, а в минувшие выходные пытался вылететь в Минск по российским документам. Мошенник был задержан при посадке на самолет.