СМИ рассказали причину госпитализации Канье Уэста

Известный американский рэпер Канье Уэст был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса из-за переутомления и стресса, передает газета Los Angeles Times со ссылкой на источники в местной полиции.

Рэпер дал согласие на прохождение лечения от стресса.

Накануне вечером по настоянию полиции Уэст был госпитализирован в медицинский центр Рональда Рейгана.

На момент прибытия по вызову полицейских и медиков Уэст находился в доме у своего персонального тренера Харли Пастернака, передает TMZ.

Отмечается, что специалисты также проверят психику артиста, так как на момент госпитализации рэпер неадекватно себя вел.

Портал сообщает, что на концерте в Сан-Хосе Уэст произнес речь в поддержку политики Дональда Трампа, чем вызвал у фанатов резкую реакцию.

За сутки до обращения за помощью Уэст отменил все свои оставшиеся концерты в рамках в рамках тура Saint Pablo.