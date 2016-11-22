Депутаты отказались от новогоднего корпоратива

В этом году Госдума не будет проводить новогодний корпоратив в зале заседаний с выступлениями депутатов. Об этом пишет РБК.

Такое решение принял спикер ГД нового созыва Вячеслав Володин. Депутаты поддержали его. Данную информацию подтвердили три источника в аппарате Думы. Как пояснили собеседники издания, в в 2015 году инициаторами праздника выступили спикер ГД прошлого созыва Сергей Нарышкин и экс-руководитель аппарата Думы Джахан Поллыева. Таким образом, последнее пленарное заседание ГД пройдет 21 декабря, а уже на следующий день депутаты должны уехать в регионы для работы с избирателями.

Информацию об отмене корпоратива подтвердили депутат Олег Шеин из «Справедливой России» и Игорь Лебедев из ЛДПР. «Вячеслав Володин считает, что в нынешних условиях не нужно показывать, как депутаты гуляют, и мы это поддерживаем», — отметил он. А депутат от ЛДПР Ярослав Нилов уличил СМИ в том, что они показывают в кадре, как депутаты «гуляют, жируют», несмотря на то, что корпоративы в Думе проходили «очень скромно». Член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев же рассказал, что к Новому году он специально учился играть на балалайке, чтобы «всех поразить на капустнике».

Стоит отметить, что в 2015 году новогодний корпоратив прошел в Госдуме 19 декабря. По словам самих депутатов, он сдавали на стол по 5 тысяч рублей. На празднике думцы исполняли песни вместе с известными артистами.