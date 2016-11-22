Фигурант дела о теракте на Дубровке Закаев частично признал вину

Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к слушаниям по существу уголовного дела в отношении Хасана Закаева, обвиняемого в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года, сообщает РИА Новости.

После оглашения прокурором обвинительного заключения Закаев заявил, что частично признает вину. «Я частично признаю себя виновным… В 2001 и 2002 году я привозил оружие. По этим статьям я признаю себя виновным частично, в остальном — нет», — ответил он на вопрос судьи. На уточняющий вопрос подсудимый заявил, что привозил оружие, но не для совершения терактов.

Ему вменяется в вину участие в преступном сообществе, приготовление к теракту, пособничество в захвате заложников, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение оружия, умышленное уничтожение чужого имущества.

Как считает следствие, Закаев входил в организованное преступное сообщество под руководством Шамиля Басаева и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре. Он также организовывал доставку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые были использованы террористами.

42-летний Закаев долгое время находился в международном розыске, был задержан в 2014 году при попытке въехать в Крым с территории Украины по поддельным документам. В декабре прошлого года МОВС вернул в прокуратуру уголовное дело в его отношении для устранения допущенных нарушений, препятствующих рассмотрению его по существу. В настоящее время в международном розыске находится один сообщник Закаева — Герихан Дудаев.

Ранее сообщалось, что МОВС до 22 ноября отложил слушания по теракту на Дубровке, так как сторона обвинения не успела уведомить всех потерпевших. Год назад суд по этой же причине уже возвращал дело прокурору.