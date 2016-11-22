Суд арестовал счета полковника Захарченко

Пресненский суд наложил арест на счета полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд действительно арестовал счета по делу, но так как дело под грифом "секретно", кому точно они принадлежат, я не могу сказать», - пояснила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «по делу Захарченко арестованы деньги, в рублевом эквиваленте — более миллиарда рублей». Он пояснил, что средства могли изъять у его семьи при новых обысках.

Однако другой собеседник агентства утверждает, что деньги изъяли с банковского счета, принадлежащего другому лицу. Владелец счета мог заявить, что этими средствами владеет семья Захарченко.

Пока официального подтверждения этой информации у агенства нет.

Захарченко задержали 8 сентября. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взятки. При обыске в записанной на его сестру квартире нашли около 7,8 млрд рублей.