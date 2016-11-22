Суперэсминец США сломался в Панамском канале

Во время прохождения Панамского канала произошла поломка новейшего американского эсминца USS Zumwalt, передает Defense News со ссылкой на заявление ВМС США.

По предварительной информации, неисправность обнаружилась в теплообменниках в силовой установке судна, которая обеспечивает электричеством системы судна.

Корабль направлялся в порт приписки в Сан-Диего. После инцидента его отбуксировали на базу Родман в Бальбоа (Панама).

В настоящее время решается вопрос о графике проведения ремонтных работ в эсминце.

В сентябре сообщалось, что новейший эсминец американского флота дал течь перед принятием в эксплуатацию.

Отметим, что судно является одним из самых дорогих в истории ВМС США. Его стоимость составляет более 4 млрд долларов.