Госдеп назвал незаконным военное соглашение между Россией и Абхазией

Официальный представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что США считают незаконным соглашение о создании объединенной группы войск России и Абхазии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Мы выступаем против ратификации Россией соглашения о создании объединенных вооруженных сил с лидерами де-факто грузинского региона Абхазии. Мы не признаем законность этого так называемого "договора", которое не является законным международным соглашением», — заявил Кирби.

Он также потребовал пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, в июле 2016 года кабмин одобрил соглашение России с Абхазией об объединенной группировке войск для внесения на ратификацию в Госдуму.

21 ноября 2015 года документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Известно, что в состав объединенной группировки, помимо двух мотострелковых батальонов, артиллерийской и авиационной групп и отряда спецназа, войдет российская военная база, расположенная в Абхазии.

Она предназначена для реагирования на угрозы безопасности сторон, подписавших соглашение. В военное время группировка будет подчиняться российскому Минобороны, а решение о ее развертывании будут принимать военные ведомства России и Абхазии.