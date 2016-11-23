Названы самые пьющие регионы России

Организация «Трезвая Россия» совместно с Общественной палатой России составила рейтинг самых пьющих регионов страны. Лидером в списке стала Магаданская область. Материалы исследования опубликованы на официальном сайте организации.

В рейтинг также вошли Чукотский автономный округ, Республика Коми, Амурская область и Пермский край. Меньше всего употребляют алкоголь в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что жители южных регионов страны употребляют алкоголя меньше жителей Дальнего Востока и Крайнего Севера за исключением Мурманской области.

Одним из критериев для оценки регионов послужило количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также связанных с незаконным производством алкогольной продукции.