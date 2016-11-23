В Минобороны выдвинули условия перемирия в Алеппо

Россия готова возобновить гуманитарные паузы в Алеппо при условии получения гарантий ООН, что засевшие в городе группировки прекратят огонь и дадут эвакуировать раненых. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

21 ноября спецпосланник ООН по Сирии Ян Эгеланн сообщил, что возобновление гуманитарных пауз в Алеппо может начаться уже на следующей неделе. Он отметил, что ООН получила общее согласие со стороны группировок из восточного Алеппо для начала такой паузы и эвакуации раненых под эгидой ООН. Эгеланн добавил, что ООН теперь ожидает, что Россия и сирийские правительственные войска поддержат это решение до 24 ноября.

На это Конашенков сегодня ответил: «Основным условием возобновления гуманитарных пауз в Алеппо должны быть не радужные намерения, а твердые гарантии от представителей ООН прекращения боевиками огня, допуска колонн гуманитарной помощи, а также эвакуации раненых и больных мирных жителей».

Он добавил, что пока «никто из представителей ООН с такими гарантиями к нам не обращался».