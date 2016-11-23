Экс-директор украинской библиотеки рассказала об избавлении от антироссийских книг

Бывший директор Библиотеки украинской литературы в Москве Валентина Слюсарчук выбрасывала на свалку некоторые книги «антироссийской направленности». Об этом она заявила на заседании Мещанского райсуда столицы, сообщает РБК.

Суд рассматривает дело Натальи Шариной, которая возглавляла библиотеку в 2007-2015 годах. В октябре 2015 года Шарина была задержана по подозрению в распространении экстремистской литературы. Позже ее обвинили еще и в растрате.

Слюсарчук была предшественницей Шариной и управляла библиотекой в 2001-2007 годах. Она проходит по делу как свидетельница.

Слюсарчук не смогла вспомнить, были ли во время ее директорства в библиотеке экстремистские книги, в распространении которых обвиняют Шарину.