Глава Калужской области потребовал поддержки региона из центра

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в программе «Мнение» заявил, что приводящие к росту экономики региональные инициативы должны находить поддержку из федерального бюджета.

Именно в этом случае, считает Артамонов, регионы начнут развиваться. Он отметил, что субъекты часто берут кредиты и влезают в долги, а бюджет очень перегружен долгом. В итоге около 20% средств идет на обслуживание этого долга.

Всего же федеральный бюджет получил от Калужской области 300 млрд рублей за последнее десятилетие. Теперь субъект ждет ответной помощи. Область ожидала кредит на 1,7 млрд рублей, «но получили пока не все – столько условностей, чтобы доказать эту возможность». В следующем же году региону предстоит погасить долг в 7,2 млрд рублей при бюджете 60 млрд.

Артамонов пообещал продолжить привлекать инвестиции.