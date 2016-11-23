Астану переименуют в честь Назарбаева

Депутаты парламента Казахстана предложили увековечить имя президента Нурсултана Назарбаева в названии столицы страны. Таким образом, ими предложено переименовать Астану, передает ТАСС.

«Предлагаем отметить в конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого президента – Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Отразить имя Ел басы (лидер нации) в наименовании столицы и других важных объектов страны», – сказано в проекте декларации 25-летия независимости Казахстана.

Кроме того, в честь юбилея депутаты предложили увековечить «великий путь независимости» и воздвигнуть монумент «Тауельсыз Казахстан» («Независимый Казахстан»).

Отметим, Казахстан отметит годовщину независимости 16 декабря.