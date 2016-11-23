Летевший из Москвы в Доминикану лайнер вернулся из-за птицы

Пассажирский лайнер авиакомпании Azur Air, вылетевший из Домодедово в Доминикану, вынужден был вернуться обратно в Москву из-за птицы, которая попала в двигатель, передает РИА Новости.

Представитель компании уточнил, что самолет поднялся в воздух в 17:10 мск, и через некоторое время командир воздушного судна сообщил о вероятном попадании птицы в двигатель.

«Было принято решение о возврате в аэропорт вылета», — рассказал источник.

По всей видимости, птица попала в двигатель самолета, когда он набирал высоту. Лайнер благополучно приземлился, а пассажиров обещали доставить в Доминикану резервным бортом.