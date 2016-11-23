Глава Калужской области призвал обеспечить резервным питанием важнейшие объекты

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что в связи со сложными погодными условиями нужно обеспечить резервными источниками социально важные объекты. Его слова приводит KalugaNews.ru.

Губернатор отметил, что он вынес обсуждение этого вопроса на высший уровень. «По этим вопросам мы вынесем законодательную инициативу на федеральный уровень», - пояснил глава региона. Артамонов отметил, что это необходимо для бесперебойной работы объектов.

Отметим, что в начале ноября около тысячи электроподстанций Калужской области одновременно отключились, около 100 тысяч жителей остались без электроэнергии. В первый же день, как рассказал Артамонов, были подвезены электрогенераторы. Работами по восстановлению электроснабжения занимались порядка 1200 специалистов.