Глава ФАС порадовался возможности завести дело против Visa и MasterCard

Президиум Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провел совместное заседание с правлением общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», сообщает РИА Новости.

Президент «Опоры России» Александр Калинин во время заседания пожаловался, что платежные системы Visa и MasterCard берут комиссию в 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% — за обслуживание малого.

«Тут явно есть дискриминация. Что с этим делать?» — спросил он главу ФАС Игоря Артемьева.

«Это заявление [нужно направить] в ФАС. С удовольствием [рассмотрим]. Будет одно из любимых дел», — ответил Артемьев.

Позднее Калинин уточнил РИА Новости, что «Опора России» собирается направлять по этому поводу жалобу в ФАС, однако не уточнил, когда это может быть сделано.