Минфин может запретить ИП продажу пива в розницу

Минфин подготовил законопроект, запрещающий индивидуальным предпринимателям (ИП) заниматься розничной продажей пива. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Законопроект с 1 июля 2017 года запретит ИП розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Эта мера вызвана желание ведомства пресечь практику сокрытия реальных объемов продаж спиртосодержащих напитков. Для Крыма и Севастополя предусмотрена отсрочка введения закона до 1 января 2018 года.

В пояснительной записке к документу сказано, что некоторые пивоварни в 2015 году задекларировали меньший объем пива, чем реализованный в рознице. Минфин считает, что это связано с меньшим, чем для юридических лиц, размером штрафов для ИП — 10-15 тысяч против 150-200 тысяч рублей.

«В этой связи организации, реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с ИП для продажи указанной продукции»,— цитирует пояснительную записку издание.

Как сообщает «Коммерсантъ», участники рынка считают, что готовящийся запрет ударит по десяткам тысяч представителей малого бизнеса.