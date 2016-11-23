Минфин опроверг запрет ИП на розничную продажу пива

Минфин России опроверг разработку закона, вводящего запрет для индивидуальных предпринимателей на торговлю пивом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О том, что Минфин разрабатывает подобный документ, писал «Коммерсантъ». Издание ссылалось на текст проекта закона. Речь шла о вступлении запрета в силу с 1 июля 2017 года.

«Минфин России не планирует введение запрета на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи индивидуальными предпринимателями», — заявили ТАСС в Минфине.

Там отметили, что сейчас основной задачей должен быть «контроль за соблюдением уже существующих запретов и ограничений, а также новых механизмов контроля за производством и оборотом спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая установку специального оборудования для учета оборота такой продукции (ЕГАИС)».