Кремль увидел дно в отношениях с США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас отношения России с США трудно испортить, так как они находятся не в лучшем состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу напомнить слова президента Путина, он неоднократно и по различным поводам говорил о желании выстраивать добрые, взаимовыгодные и равные отношения с США. То есть в данном случае президент всегда отмечал, что рассчитывает на взаимность со стороны Вашингтона», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что можно согласиться со словами избранного президента США Дональда Трампа, заявившего, что выражение «перезагрузка отношений» себя скомпрометировало.

«Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях. Они находятся совсем на дне, но, безусловно, мы рассчитываем на то, что диалог будет возобновлен и начнется непростой, и ясно, что не быстрый процесс вывода отношений в конструктивное русло», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль надеется на возобновление диалога с США при Трампе. Однако понимают, что этот процесс будет не простым и не быстрым.

Напомним, 23 ноября Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что хотел бы поддерживать хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако подчеркнул, что намерен воздержаться от использования термина «перезагрузка отношений» после того, как стараниями Хиллари Клинтон под этим лозунгом отношения двух стран значительно ухудшились.