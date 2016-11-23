В интернет выложили эскизы автомобильных номеров нового вида

В сети появились изображения, которые предположительно являются эскизами нового дизайна номеров зарегистрированных в России автомобилей, мотоциклов и спецтехники.

В пояснении к эскизам говорится, что номера предлагается изготавливать не из металла, как сейчас, а из пластика, а также оснащать микрочипами.

Кроме того, изменение может коснуться кода региона: его или перенесут с правой части таблички на левую, или внесут в основное поле, или вообще от него откажутся.

Напомним, ранее стало известно о том, что ГИБДД РФ намеревается изменить вид госномеров транспортных средств. Разработкой нового дизайна занимается Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД России. Актуальный вид номерных табличек был утвержден еще в 1993 году.