В Новосибирске экстренно сел самолет Cathay Pacific

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Cathay Pacific совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«По предварительной информации, причиной стало ложное срабатывание одного из датчиков. Пассажиры находятся в терминале международных авиалиний аэропорта, им предоставлены прохладительные напитки. В зависимости от решения авиакомпании пассажиры будут размещены в гостинице», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что летевший из Лондона в Гонконг Boeing совершил посадку в 03:20 по мск. В настоящее время в Толмачево находятся 214 пассажиров и 18 членов экипажа.

Собеседник ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России сообщил, что в аэропорт выехал следователь.

«К нам поступило сообщение о том, что борт авиакомпании Cathay Pacific совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево. В связи с этим следователь выехал для установления ее причин», — уточнил он.