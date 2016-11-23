Facebook решила вернуться в Китай с программой для цензурирования новостей

Американская социальная сеть Facebook разработала алгоритм, который позволяет цензурировать новостные ленты пользователей, отсекая информацию, специфичную для разных стран. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех бывших и действующих сотрудников Facebook.

По их словам, программа была создана для использования в Китае, где соцсеть заблокирована.

Официально о разработке такого ПО не сообщалось. По данным источников газеты, Facebook намерена передать третьей стороне контроль над тем, какие новости будут исключены из лент пользователей.

Вероятнее всего, пишет издание, такие полномочия могут быть переданы китайской компании — партнеру Facebook.